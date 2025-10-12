Миронов предложил ввести единую скидку на авиабилеты для студентов

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что студенты часто ездят к родным и путешествуют по стране

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает установить единые скидки на покупку авиабилетов для студентов.

"Нужны единые скидки и на авиабилеты - сейчас они даются по усмотрению авиакомпании. Студенты - одна из самых мобильных категорий. Они часто ездят к родным, они путешествуют по стране", - сказал Миронов ТАСС.

Также, по мнению депутата, необходимо установить скидку для студентов на проезд в плацкарте. Сейчас скидка действует только на билеты в купе. "Государство на период учебы должно дать молодым людям более весомые и четкие гарантии льготного проезда", - подчеркнул он.