Сенатор Шейкин: в РФ с марта можно будет заключать договоры по газу онлайн

Оформить договор можно будет через "Госуслуги", рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Граждане РФ с марта 2026 года смогут оформлять в электронном виде договоры на поставку газа и техническое обслуживание соответствующего оборудования. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"С марта 2026 года граждане России смогут заключать договоры на поставку газа и на техническое обслуживание соответствующего оборудования в электронном виде. Теперь оформить договор можно будет через портал госуслуг, портал региональных услуг или напрямую на сайте газоснабжающей организации", - сказал он.

При этом, отметил Шейкин, сохраняется возможность заключения договоров в бумажном виде или в электронном формате в офисах газовых компаний или многофункциональных центрах предоставления государственных услуг. Для заключения договоров через онлайн-платформы гражданам потребуется использовать простую, усиленную неквалифицированную или усиленную квалифицированную электронные подписи, добавил сенатор.

"До этого момента в электронном виде можно было оформить только заявку на подключение к газоснабжению - начальную стадию процедуры. Новый механизм позволит объединить все услуги в единый комплекс, реализуемый по принципу одного окна", - объяснил он.

Перевод договоров на поставку газа и технического обслуживания в электронный вид, по мнению сенатора, сделает процедуру более понятной и удобной для граждан, а также снизит административную нагрузку на газоснабжающие организации.