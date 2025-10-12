Эксперты назвали популярные направления для соло-поездок в новогодние каникулы

По данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, самыми популярными в России стали Москва и Санкт-Петербург

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Самыми популярными направлениями внутри России для путешествий в одиночестве в предстоящие новогодние каникулы стали Москва и Санкт-Петербург, за рубежом - Париж и Рим. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (есть у ТАСС).

"На зимние праздники большинство соло-путешественников отправятся в Москву (доля - 25%) и Санкт-Петербург (13,4%). Спрос на отели в столице за год снизился на 17%, а вот доля Петербурга, наоборот, выросла на 72%, и город поднялся с третьей строчки на вторую. Казань, которая прежде была на втором месте, теперь на третьем с 8,5% (это на 7% меньше, чем год назад)", - рассказали эксперты.

Для отдыха в одиночестве также оказались популярны Калининград (7,3%) и Сочи (7,1%). В 2024 году в топ-5 вместо этих городов входили Владивосток и Нижний Новгород. Основная продолжительность бронирования отеля в РФ на этот период - 4,5 дня, годом ранее этот срок составлял 7,7 дня. Траты на жилье для таких поездок выросли за год на 1,5 тыс. рублей и составили 8,7 тыс. рублей в сутки.

"Среди соло-путешественников несколько вырос спрос на поездки по России: доля заказов по стране за год увеличилась на 5% и достигла 39%. Однако большинство, или 61%, будут отдыхать за рубежом", - отметили эксперты.

Самым популярным заграничным направлением для соло-поездок на зимних каникулах второй год подряд оказался Париж - в этот раз его выбрали 6,3% россиян (на 15% меньше, чем на прошлых праздниках). Следом идут Рим (5,5%), Будапешт (4,7%), Патонг (3,1%) и Милан (3,6%). Италия чуть менее популярна у российских туристов, чем год назад: спрос на жилье в Риме снизился на 3%, в Милане - на 17%. В Таиланде прошлой зимой чаще бронировали отели в Паттайе (она была на третьем месте с долей 5,7%), а вместо Будапешта в топе был Бангкок, сообщили в компании.

В других странах россияне, путешествующие в одиночестве, на зимних каникулах бронируют отели в среднем на 6,1 дня, хотя год назад отдыхали неделю. Расходы на жилье по сравнению с прошлыми зимними каникулами выросли на 2 тыс. рублей и составили 12,8 тыс. рублей в сутки.