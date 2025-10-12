Онищенко: новых технологий для продления жизни человека пока нет

С первой половины ХХ века средняя продолжительность жизни мужчины выросла с 47 до 72 лет благодаря вакцинации населения, напомнил академик РАН

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Появление вакцин от различных инфекций позволило существенно увеличить продолжительность жизни людей, однако этот резерв во многом уже исчерпан. Принципиально новых технологий для продления срока жизни человека пока не существует, сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, с первой половины ХХ века средняя продолжительность жизни мужчины выросла с 47 до 72 лет благодаря вакцинации населения. Человечество смогло ликвидировать оспу и победить множество опасных инфекций, этот фактор дал прирост продолжительности жизни на 20-25 лет, однако этот резерв уже во многом исчерпан.

"Конечно, мы продолжаем разрабатывать новые вакцины - против гепатита С, туберкулеза, появились вакцины против COVID-19. Вакцинация доказала себя как эффективный научный механизм продления жизни. Но принципиально новых технологий, которые изменили бы саму эволюцию человека, пока нет", - сказал Онищенко.

Кроме того, эпидемиолог отметил, что организм человека способен использовать лишь около 40% своих внутренних резервов. "Даже у профессиональных спортсменов при многолетних тренировках этот предел не превышается. Так устроена эволюция - чтобы сохранять запас прочности. Наука пока не знает способов задействовать эти ресурсы на 60% или 80%", - пояснил он.