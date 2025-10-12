В "ЛизаАлерт" сообщили, что выбраться при провале под лед практически невозможно

Руководитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев призвал как можно чаще говорить об опасностях тонкого льда как дома, так и в школе

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выбраться на тонкий лед, если случайно провалился под воду, практически невозможно. Об этом рассказал ТАСС руководитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, напомнив об опасности тонкого льда в межсезонье.

"Впереди сезон тонкого льда по всей стране, он бывает два раза в год - осень и весна. Это ужасное время когда лед красивый, он выглядит как твердое покрытие и многие дети, не зная уровня риска, начинают по нему идти. И многие взрослые тоже. Есть даже в учебнике ОБЖ рассказ о том, что делать, если ты провалился. Но это будет, что называется, ошибка выжившего. Абсолютное большинство тех, кто провалился, никуда не вылезут. Ледяная вода безжалостна. И тонкий лед ежегодно является нашей серьезнейшей проблемой", - сказал он.

Поисковик также призвал как можно чаще говорить об опасностях тонкого льда как дома, так и в школе. В статистике поискового отряда "ЛизаАлерт" из 15 детских смертей 14 связаны с водой, уточнил он.