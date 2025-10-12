Караван из 1 тыс. верблюдов в Казахстане вошел в книгу рекордов Гиннесса

Еще одна уникальность события в том, что все животные принадлежат одному владельцу

АСТАНА, 12 октября. /ТАСС/. Караван из 1 тыс. верблюдов, которые прошли 1 км в Алматинской области Казахстана, вошел в книгу рекордов Гиннесса. Еще одна уникальность события в том, что все животные принадлежат одному владельцу, сообщили в администрации региона.

"Караван из тысячи одногорбых верблюдов, прошедший один километр в селе Курты Илийского района 20 сентября, официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире. Сертификат о мировом достижении вручил представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард-Уильям Стэннинг", - указано в сообщении.

Стэннинг отметил уникальность рекорда из-за того, весь караван принадлежит одному человеку. Местные власти уверены, что мировое признание важно для всей страны как символ культурного наследия и национального духа. Как рассказал владелец каравана Сыдык Даулетов, подготовка к рекорду заняла около полугода. "Верблюды привыкли к свободе, собрать их вместе было непросто. Но мы доказали, что даже невозможное реально, если есть цель и вера", - приводятся в сообщении слова Даулетова.