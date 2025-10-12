Мишустин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил хорошие результаты отечественного агропромышленного комплекса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и отметил, что отечественный агропромышленный комплекс продолжает демонстрировать хорошие результаты.

"Каждый из вас вносит большой вклад в развитие отрасли, продовольственную безопасность страны, благополучие миллионов наших граждан. Этот нелегкий и очень востребованный труд заслуживает глубокого уважения и признательности. Благодаря вашей самоотдаче, профессионализму и преданности делу отечественный агропромышленный комплекс продолжает демонстрировать хорошие результаты", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства России.

Глава кабмина подчеркнул, что в стране также расширяется применение современных агротехнологий и цифровых решений, которые обеспечивают независимость от иностранных компаний, усиливают конкурентоспособность отрасли. Кроме того, увеличиваются объемы производства, укрепляются позиции России на глобальном продуктовом рынке.

Премьер отметил, что правительство реализует меры государственной поддержки, направленные на повышение эффективности, устойчивости и инвестиционной привлекательности агропрома. Так, создаются особые условия для малого и среднего предпринимательства на селе, подготовки молодых квалифицированных кадров. Также приоритетное внимание уделяется инфраструктурным проектам по комплексному развитию сельских территорий, обновлению парка техники и оборудования.

"Уверен, что компетентность, целеустремленность и любовь к родной земле будут залогом ваших дальнейших успехов, помогут справиться с поставленными задачами", - заключил Мишустин и пожелал здоровья, счастья и всех благ работникам агропрома и их близким.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - российский профессиональный праздник. Отмечается с 1999 года во второе воскресенье октября. Установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 31 мая 1999 года. Обычно до этой даты завершается сбор урожая и подводятся его итоги.