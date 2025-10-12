Володин поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Председатель ГД отметил, что аграрии вносят вклад в продовольственную безопасность и экономику России

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив их вклад в укрепление продовольственной безопасности и экономики России.

"Поздравляю всех работников, ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. Благодаря добросовестному и эффективному труду работников отрасли агропромышленный комплекс динамично развивается, обеспечивает людей качественными продуктами питания. Вносит вклад в укрепление продовольственной безопасности и экономики России", - отметил Володин, слова которого приводятся в сообщении на сайте Госдумы.

В заключение председатель Госдумы пожелал работникам и ветеранам отрасли "успехов и всего наилучшего".

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. Памятная дата была установлена указом президента РФ в 1999 году.