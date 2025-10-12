В Чечне призвали ЦБ не менять условия голосования по дизайну купюры в 500 рублей

Региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что возможность проголосовать через некоторые платформы сейчас закрывается

Редакция сайта ТАСС

Грозный-Сити © Eva Mont/ Shutterstock/ FOTODOM

ГРОЗНЫЙ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Чечни призвали Банк России не менять изначально объявленные условия голосования за выбор дизайна купюры в 500 рублей, закрывая некоторые платформы. С соответствующим обращением выступил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

"Мы видим, как Центробанк меняет условия объявленного им голосования. Мы видим, что не устраивает многих людей динамика участия жителей Чеченской Республики, увеличение количества голосов за "Грозный-Сити". В связи с чем, без объяснения каких-либо причин, закрываются некоторые платформы", - сказал он.

По его словам, ЦБ изначально объявил, что голосовать можно через почту, "Госуслуги", а также Одноклассники и "ВКонтакте", но возможность проголосовать через некоторые платформы сейчас закрывается.

"Без объяснения каких-либо причин, без аргументов, просто так закрывать нам какие-то платформы, где мы набираем обороты, как минимум, несправедливо перед теми сотнями тысяч жителей, граждан нашей великой страны, которые голосуют за "Грозный-Сити". Так что поступайте по справедливости: если вы объявили условия голосования, придерживайтесь этих условий, а не идите на поводу у различных провокаторов", - сказал Дудаев.

Он также отметил, что некоторые провокаторы пытаются придать голосованию политическую и межнациональную составляющую, которой нет.

"Мы одинаково любим, уважаем и ценим все регионы, все народы, все национальности и их достопримечательности в нашей великой стране. Одинаково уважаем всех, но в то же время, конечно, мы голосуем за свой проект. Мы считаем, что проект высотных зданий "Грозный-Сити" в центре Грозного является символом современной России, символом успеха президента Российской Федерации, который вместе с Ахматом-Хаджи Кадыровым положил конец военным конфликтам на этой территории, отстроил этот регион заново", - добавил он.