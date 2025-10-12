Суд разрешил Надеждину тратить 300 тыс. рублей на лекарства

Политик был признан банкротом в апреле по заявлению Росэнергобанка

Редакция сайта ТАСС

Борис Надеждин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы разрешил признанному банкротом политику Борису Надеждину тратить порядка 300 тыс. рублей на лекарства ежемесячно. Об этом сказано в определении суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно денежные средства должнику Надеждину Борису Борисовичу на покупку лекарственных препаратов и оплату медицинских услуг в размере 311 344 рублей 87 копеек", - говорится в определении.

Надеждин был признан банкротом в апреле 2025 года по заявлению Росэнергобанка. Он взял у банка кредит на $324 тыс. (около 20 млн рублей по тогдашнему курсу) под залог участка и дома. В 2017 году банк был ликвидирован.