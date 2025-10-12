В Москве и Подмосковье ожидается первый мокрый снег

Он может начаться после 21:00

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Первый осенний мокрый снег может начаться в Москве и Московской области после 21:00 мск. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"После 21:00 мск ожидается дождь, в отдельных районах с мокрым снегом", - сказал собеседник агентства. Он сослался на последний прогноз, согласно которому за ночь в столичном регионе может выпасть от 8 до 13 мм осадков. При этом температура воздуха ожидается около плюс 3-5 градусов в мегаполисе и от нуля до плюс 5 градусов - в Подмосковье. Ветер метеорологи прогнозируют юго-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 6-11 м/с.

Согласно последним прогнозам Гидрометцентра РФ, мокрый снег может пройти в столичном регионе и днем в понедельник, также на фоне небольшого, местами умеренного дождя. Столбики термометров должны показать до плюс 6 градусов в Москве и до 7 градусов выше нуля - по области.