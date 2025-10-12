"ЛизаАлерт": люди чаще всего пропадают, когда уходят за грибами

Лучший способ помочь спасателям в поиске пропавшего - вовремя подать заявку, уверен, руководитель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Существует понятие сезонности в вопросах потери людей в России, рассказал ТАСС руководитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев. Чаще всего люди теряются в июле, и с середины августа до конца сентября. Это время, когда идут в лес за грибами и ягодами, рассказал он.

"Два пика: первый пик в июле, когда начинают вылезать все ягоды, лисички и другие благородные грибы, и все за ними бегут. Это длится около двух недель. <...> И второй пик с середины августа до конца сентября <...> В этом году, например, за период с 20 августа по 10 сентября у нас было 2 218 заявок на лес", - рассказал поисковик.

Он уточнил, что статистика говорит о том, что в зависимости от региона от 7% до 12% людей, несмотря на все усилия МЧС и поисковых отрядов, не будут найдены, а еще столько же будут найдены погибшими.

"И все эти люди внимательно изучали - как собрать правильные грибы, чтобы не отравиться. Это не проблема: от отравления грибами умирает насколько меньше людей, чем от того, что они просто собирают грибы. Даже сравнить нельзя", - посетовал Сергеев.

Лучший способ помочь спасателям в поиске пропавшего - вовремя подать заявку, уверен Сергеев. Он привел в пример Московский регион: если заявка на пропажу человека даже осенью, когда ночи уже холодные, поступит в один день с днем пропажи, вероятность найти человека живым будет 96%, если заявка отстанет на 2 дня от дня пропажи, будет только 48% вероятности найти его живым.