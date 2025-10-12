В Мариуполе возведут современный ледовый каток для хоккеистов и фигуристов

Заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров отметил, что в регионе есть большой запрос на подобные спортивные объекты

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 12 октября. /ТАСС/. Современный ледовый каток для хоккеистов, фигуристов и массового катания возведут в Мариуполе Донецкой Народной Республики. Как сообщил заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров, в регионе "есть очень большой запрос" на подобные спортивные объекты.

По его словам, на данный момент в Мариуполе ведется строительство спортивного комплекса "Портовик". Он будет включать в себя залы для бокса, борьбы, волейбола, футбола и мини-футбола. В городе также возводят и ледовый каток.

"На него (ледовый каток в Мариуполе - прим. ТАСС) есть очень большой запрос в республике. К сожалению, подобных объектов пока мало. Очень рад, что в Мариуполе появится современный каток для хоккеистов, фигуристов и подрастающего поколения", - приводятся слова Макарова в пресс-релизе правительства ДНР.

В региональном кабмине сообщили, что во время рабочей поездки Макаров посетил спортивные объекты, на которых на данный момент ведутся строительные и восстановительные работы. Так, для восстановления стадиона "Ильичевец" "потребуется поддержка федерального центра". Данный объект, как отметили в правительстве ДНР, может стать крупным спортивным комплексом федерального уровня и принимать спортсменов со всей страны.

В правительстве ДНР отметили, что в регионе в ближайшие месяцы откроют несколько спортивных объектов.