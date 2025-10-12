В Москве закрыли хостел из-за нарушений законодательства

По данным прокуратуры, заведение было рассчитано на одновременное проживание 2,5 тыс. постояльцев

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Деятельность хостела приостановлена на севере Москвы за грубые нарушения законодательства. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре столицы.

"Савеловская межрайонная прокуратура провела проверку в одном из хостелов на улице Магистральной, в котором коммерческую деятельность осуществляли два юридических лица", - сказали в надзорном ведомстве.

Там отметили, что в ходе проверки хостела, который рассчитан на одновременное проживание порядка 2,5 тыс. постояльцев, выявлены многочисленные грубые нарушения требований федерального законодательства.

В столичной прокуратуре добавили, что прокурор завел в отношении юридических и должностных лиц 16 дел об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых суд принял решение о приостановлении деятельности хостела, оно исполнено. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.