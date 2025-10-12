Москвичей просят быть внимательными и осторожными при дожде с мокрым снегом

Сильный дождь ожидается с 21:00 до 09:00 понедельника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Власти Москвы просят горожан и гостей столицы быть внимательными и осторожными во время ожидаемого вечером 12 октября дождя с первым осенним мокрым снегом. Об этом сообщает столичная мэрия.

"Горожан просят быть внимательными и осторожными, не находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями", - отмечается в предупреждении властей. Кроме того, автомобилистам рекомендуют в условиях непогоды "значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили".

"Сильный дождь ожидается с 21:00 мск до 09:00 мск понедельника, в Троицком и Новомосковском административных округах он пройдет с мокрым снегом", - подчеркивают власти через официальный портал мэра и правительства столицы.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что первый осенний мокрый снег, сопровождаемый дождем, может начаться в Москве и Московской области после 21:00 мск. По прогнозам синоптиков, за ночь в столичном регионе может выпасть от 8 до 13 мм осадков. При этом температура воздуха ожидается около плюс 3-5 градусов в мегаполисе и от нуля до плюс 5 градусов - в Подмосковье. Ветер метеорологи прогнозируют юго-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 6-11 м/с.

Согласно последним прогнозам Гидрометцентра РФ, мокрый снег может пройти в столичном регионе и днем в понедельник, также на фоне небольшого, местами умеренного дождя. Столбики термометров должны показать до плюс 6 градусов в Москве и до 7 градусов выше нуля - по области.