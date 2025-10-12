Древаль назвал запрет Пушкина на Украине антинародным решением

Это очередная попытка вырвать украинцев из общего с РФ и другими постсоветскими странами социокультурного пространства, отметил гендиректор Российского общества "Знание"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Признание на Украине "пропагандой российского империализма" творчество поэта Александра Пушкина является антинародным решением. Такое мнение выразил ТАСС член Совета по поддержке русского языка и языков народов России, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Так он прокомментировал сообщения о том, что русского поэта и все связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия признали на Украине пропагандой "российского империализма".

"Это решение киевского режима - очередная попытка вырвать украинцев из общего с Россией и другими постсоветскими странами социокультурного пространства. Привязка к "империализму" - лишь надуманный предлог, чтобы оправдать перед обществом абсолютно антинародное решение. Знаете, такие действия укрепляют во мнении, что Украина находится под внешним управлением, и это трагедия для людей", - сказал Древаль.

По его мнению, невозможно построить будущее, отказываясь от своей истории, "особенно от той, которая дала самой Украине возможность существовать как государству". "Сегодня страна движется не к укреплению своей идентичности, государственности, а в обратном направлении - к разрушению", - подчеркнул эксперт.

В материалах украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС, указано, что украинские власти в рамках закона должны "декоммунизировать" все объекты, связанные с Пушкиным. Также в список института вошли всемирно известные русские писатели, поэты, композиторы - Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Иван Тургенев, Константин Аксаков, Модест Мусоргский, Михаил Глинка, а также литературный критик Виссарион Белинский, художник Василий Суриков, географы Семен Дежнев и Фаддей Беллинсгаузен.