CBS: Байден проходит лучевую терапию от рака предстательной железы

Экс-президент США чувствует себя хорошо, уточняет телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Экс-президент США Джо Байден проходит лучевую терапию в рамках плана лечения рака предстательной железы. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на пресс-секретаря Байдена.

По словам источника телеканала, лечение началось в Филадельфии несколько недель назад. На данный момент бывший американский лидер чувствует себя хорошо, а терапия начала приносить результат.

Ранее офис Байдена сообщил, что у 82-летнего экс-президента диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами. В марте 2023 года и сентябре 2025 года он перенес операции по удалению злокачественных образований на коже.