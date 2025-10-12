В ГД предупредили об угрозе здоровью для посетителей в кафе с дикими животными

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что владельцы заведений зачастую незаконно привозят диких и хищных животных без необходимых прививок и документов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Необходимо закрыть заведения общественного питания, в которых содержатся дикие животные, из-за риска для здоровья посетителей и нарушения санитарных норм. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Коммерческие заведения, которые работают как заведение общепита и для привлечения посетителей они готовы притащить туда любых животных, как правило, выбирая диких, потому что чем больше экзотики, тем больше интереса, - сказал Бурматов. - Если говорить про сов или енотов, это животные, которые являются переносчиками очень серьезных заболеваний. Первый же визит Роспотребнадзора в такое заведение поставит крест на его дальнейшей деятельности. Так делать нельзя - не потому что мне как посетителю или депутату это не нравится, а потому что так написано в санитарных нормах - этого быть не может. Такое заведение сразу должно быть закрыто".

Он отметил, что многие посетители таких кафе не подозревают об угрозе своему здоровью, поскольку владельцы нарушают закон, привозя зачастую незаконно диких и хищных животных без необходимых прививок и документов. "Если вы видите такое заведение, то лучше от него держаться подальше. На мой взгляд, это лучшая антиреклама приличного кафе. Если ты заведение общепита, корми людей. Если хочешь в зоопарк, то иди в зоопарк. Смешивать эти два формата неправильно", - добавил депутат.

Бурматов также уточнил, что заведения с сельскохозяйственными животными, расположенные за городом и разделенные с местом общественного питания, не нарушают закон, поскольку такие животные не представляют опасности и имеют естественный контакт с человеком. "Дальше все это - ваша ответственность, насколько хорошо вы помыли руки после контакта с животными. Но формально здесь нарушений нет, потому что это животные не дикие, не хищные, у которых в природе и так заложен контакт с человеком, они социальные и не будут вас кусать, если вы не проявляете агрессию", - подчеркнул он.

"Но все-таки, когда это находится под одной крышей, как правило, в черте города, и животные там выполняют роль фактически такой рекламы, по большому счету - привлечение внимания к этому заведению. Вот здесь может быть только одно внимание - для себя восклицательный знак, что сюда ходить точно не надо", - заключил парламентарий.