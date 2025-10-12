В базу "Миротворца" попала актриса и режиссер Стася Толстая

Также в список сайта добавили ее мужа Ивана Толстого

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российская актриса и режиссер Стася Толстая (Венкова) внесена в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Создатели сайта опубликовали личные данные актрисы за посещение Крыма, а также обвинили ее в покушении на территориальную целостность Украины.

Кроме того, в базу данных попал ее муж, актер Иван Толстой.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.