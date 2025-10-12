В базу "Миротворца" внесли директора музея-усадьбы "Ясная Поляна"

Также в базе оказались данные однофамилицы директора - литературоведа Анастасии Толстой

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Личные данные директора музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерины Толстой внесены в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Также в базе оказались данные однофамилицы директора - литературоведа Анастасии Толстой. Обеим женщинам вменяют якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Скандальный сайт был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.