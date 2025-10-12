В Курской области перекрыли участок дороги Рыльск - Льгов

Местных жителей призвали воздержаться от поездок

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 12 октября. /ТАСС/. Власти Курской области ограничили в целях безопасности движение автомобилей на участке автомобильной дороги Рыльск - Льгов от города Рыльска до села Ивановского, а также выезд на трассу из населенного пункта Степановка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Губернатор региона отметил, что на указанном участке трасса Рыльск - Льгов находится под прицелом украинских БПЛА. Попытки атаковать движущийся по дороге транспорт фиксируются с ночи на 12 октября. "В целях безопасности оперативным штабом региона на этом отрезке трассы принято решение ограничить движение автомобилей из-за активизации вражеских беспилотников", - написал Хинштейн.

Он также призвал местных жителей воздержаться от передвижения по этим участкам трассы. При этом глава региона подчеркнул, что ограничения носят временный характер.