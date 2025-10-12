В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В регионе прогнозируется дождь с мокрым снегом

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за прогнозируемого дождя с первым мокрым снегом нынешней осени. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 21:00 мск до 09:00 мск понедельника объявлен желтый уровень, который символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что связано подобное предупреждение с сильными осадками в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Согласно прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в столичном регионе ожидается дождь, местами сильный и в отдельных районах сопровождаемый мокрым снегом. При этом температура воздуха в Москве будет колебаться от 3 до 5 градусов выше нуля, по области - от нуля до плюс 5 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на северный со скоростью 7-12 м/с.

Днем 13 октября в столичном регионе метеорологи также ждут дождь, в отдельных районах Подмосковья - с мокрым снегом при температуре воздуха до плюс 6 градусов в мегаполисе и до плюс 7 градусов - по области. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Ранее власти Москвы уже попросили горожан и гостей столицы быть внимательными и осторожными во время непогоды и, в частности, "не находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями". Кроме того, в мэрии рекомендуют автомобилистам "значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили".