ТАСС провел семинар для медиаспециалистов Северного Кавказа и Южной Осетии

В мероприятии приняли участие 50 специалистов по рекламе и связям с общественностью

Редакция сайта ТАСС

КИСЛОВОДСК, 12 октября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС выступило организатором образовательного семинара "Инструменты эффективной работы пресс-служб в современном медиаполе" в Кисловодске, участие в котором приняли 50 специалистов по рекламе и связям с общественностью из регионов Северного Кавказа, а также Южной Осетии.

"Этот семинар показывает, что ТАСС объединяет как специалистов медиасферы, так и регионы, нашу страну в целом. Это первый образовательный семинар, который мы, как региональный информационный центр "ТАСС Кавказ", провели на Кавказских Минеральных Водах, и куда приехали специалисты по связям с общественностью, СМИ Северного Кавказа, а также Южной Осетии. Подобные мероприятия помогают всем представителям медиасферы "сверить часы", чтобы наша совместная деятельность по освещению различных событий и в целом жизни в регионах была еще более эффективной в условиях современных информационных вызовов", - сообщил руководитель РИЦ "ТАСС Кавказ" Низами Гаджибалаев.

Он также отметил, что подобные мероприятия полезны и продуктивны для всех участников. "В рамках таких встреч коллеги по цеху имеют хорошую возможность познакомиться друг с другом, договориться о более тесном взаимодействии, сотрудничестве, а может быть и каких-то совместных проектах. И в этом плане двери "ТАСС Кавказ" всегда открыты", - добавил Гаджибалаев.

Участники семинара - 50 специалистов по связям с общественностью и представителей СМИ, региональных органов власти, вузов и бизнеса - обсудили использование искусственного интеллекта в создании медиаконтента, главные принципы, которые представителям PR следует придерживаться в работе с информационным агентством, современные спецпроекты, а также текстовые и аудиовизуальные форматы контента, который готовят сотрудники регионального информационного центра ТАСС.

Мастер-классы и лекции для гостей провели советник генерального директора ТАСС Сергей Яковлев, руководитель РИЦ "ТАСС Кавказ" Низами Гаджибалаев, лектор Высшей школы экономики Алексей Карлов, руководители департамента маркетинга ТАСС Ольга Кармацкая и управления специальных проектов ТАСС Калерия Андреева, руководитель пресс-центра РИЦ "ТАСС Кавказ" Елена Березина.

Одна из участниц мероприятия, специалист по связям с общественностью компании "Остелеком" Зарина Бежанова отметила ТАСС, что агентство предлагает аудитории разные интересные информационные продукты, и она была рада принять участие в семинаре. "ТАСС является старейшим информационным агентством России, оно очень активно развивается, постоянно предлагает аудитории самые разные информационные продукты, стараясь охватить людей разных возрастов, сфер деятельности и интересов. Для нас стало большой честью участие в образовательном семинаре", - отметила Бежанова.