Путин перед ужином в Таджикистане пошутил, что Рахмон морил его голодом

Президент рассказал об этом другим лидерам во время прогулки по резиденции главы Таджикистана и общения перед неформальным обедом

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, общаясь с лидерами стран СНГ перед неформальным обедом 9 октября в Душанбе, пошутил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом.

В ходе прогулки по резиденции главы Таджикистана и общения перед неформальным обедом Путин шутливо рассказал другим лидерам: "Он [Рахмон] со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю - зачем моришь голодом?". Кадры общения показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Завтра будем [есть], все соберемся", - далее процитировал российский лидер Рахмона, чем насмешил и президента Таджикистана, и других коллег.