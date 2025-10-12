В Лахденпохье установят заграждения для предотвращения разлива нефтепродуктов

Установка бонов соответствует требованиям природоохранного законодательства

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 октября. /ТАСС/. Боновые заграждения установят в Якимварском заливе Ладожского озера у карельского города Лахденпохья для предотвращения повторного разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в группе администрации Лахденпохского района в соцсети "ВКонтакте".

"В акватории Якимварского залива начались работы по установке боновых заграждений. Мероприятие проводится силами собственника плавучего крана в целях усиления экологической безопасности и исключения риска загрязнения водной среды нефтепродуктами. Установка бонов является обязательной мерой, направленной на защиту уникальной природы залива, и соответствует требованиям природоохранного законодательства", - сказано в сообщении.

О разливе нефтепродуктов в Якимварском заливе стало известно 9 октября. Организация "Спас Северо-Запад" сообщила, что вся акватория береговой линии у Лахденпохьи была покрыта пятнами солярки и масла. Источником загрязнения мог быть плавучий кран, который разбирали на металл прямо на воде.

10 октября прокуратура организовала проверку исполнения природоохранного законодательства, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. В тот же день там отобрали пробы воды для анализа и провели обработку акватории специальными сорбентами. В настоящее время новых пятен на воде не обнаружено.