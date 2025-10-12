Авиакомпания Vietjet Air открыла рейсы из Красноярска в Нячанг
Редакция сайта ТАСС
14:47
КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Vietjet Air открыла рейсы по маршруту Красноярск - Нячанг (Вьетнам). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Красноярск.
"Аэропорт Красноярск встретил первый рейс Vietjet Air. Сегодня в нашем аэропорту состоялось историческое событие: на перрон впервые приземлился Airbus A-330 Vietjet Air - самолет крупнейшего лоукостера Вьетнама", - говорится в сообщении аэропорта.
Вылеты из Красноярска во вьетнамский город будут осуществляться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Авиабилеты доступны как в экономическом, так и в бизнес-классе.
Vietjet Air контролирует свыше 50% вьетнамского рынка гражданских авиаперевозок.