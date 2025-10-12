Для шести муниципалитетов Липецкой области отменили опасность БПЛА

Угроза действовала более часа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/.Режим опасности БПЛА отменили для Краснинского, Данковского, Лебедянского, Лев-Толстовского и Чаплыгинского муниципальных районов и для Становлянского муниципального округа Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для Краснинского МР, Становлянского МО, Данковского МР, Лебедянского МР, Лев-Толстовского МР, Чаплыгинского МР", - говорится в сообщении.

Опасность действовала более часа, с 16:16 мск. На всей территории Липецкой области сохраняется воздушная опасность.