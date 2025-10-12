Водителей Москвы попросили отказаться от поездок на авто из-за дождя и снега

Автомобилистам рекомендовали быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Автовладельцам рекомендуют отложить поездки на личном транспорте из-за дождя и мокрого снега, который прогнозируется в Москве в ближайшее время. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По прогнозу синоптиков, сегодня с 21:00 до завтрашнего утра в Москве ожидается дождь, в некоторых районах возможен мокрый снег. Настоятельно рекомендуем отложить поездки на автомобиле и для поездок завтра использовать городской транспорт. Так поездка будет безопасной для всех участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

Из-за вероятности выпадения мокрого снега автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад; соблюдать скоростной режим и дистанцию; не совершать резких ускорений и торможений; не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что первый осенний мокрый снег, сопровождаемый дождем, может начаться в Москве и Московской области после 21:00 мск. По прогнозам синоптиков, за ночь в столичном регионе может выпасть от 8 до 13 мм осадков. При этом температура воздуха ожидается около плюс 3-5 градусов в мегаполисе и от нуля до плюс 5 градусов - в Подмосковье. Ветер метеорологи прогнозируют юго-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 6-11 м/с.

Согласно последним прогнозам Гидрометцентра РФ, мокрый снег может пройти в столичном регионе и днем в понедельник, также на фоне небольшого, местами умеренного дождя. Столбики термометров должны показать до плюс 6 градусов в Москве и до 7 градусов выше нуля - по области.