В КБР на чемпионате памяти Валерия Кокова установили рекорд числа стран-участниц

В частности, на турнир прибыли иностранные гости из ОАЭ, Афганистана и Сьерра-Леоне

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 12 октября. /ТАСС/. Рекорд по количеству стран-участников установили в Кабардино-Балкарии (КБР) на чемпионате СНГ по конным пробегам памяти первого президента КБР Валерия Кокова, который завершился в республике, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города Баксана.

"В открытом чемпионате СНГ по конным пробегам памяти первого президента КБР Валерия Кокова приняли участие более 120 спортивных пар из разных регионов нашей страны и 18 зарубежных стран. По количеству стран-участниц - это абсолютный рекорд за всю историю российских конных соревнований", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

В числе иностранных гостей были представители ОАЭ, Афганистана, Сьерра-Леоне, Египта, Замбии, Индии, Иордании, Камеруна, Палестины, Бурунди, Сирии, Судана, а также стран СНГ.

В списке победителей - министр курортов и туризма КБР Аскер Бифов, который показал лучший результат на дистанции 20 км, Ислам Бозиев (КБР) - 40 км, ставропольчанка Дарья Беканова в заезде на 80 км, Магомед Махов (КБР) на 120 км и Юлия Павленко из Московской области на 160 км.

Турнир проходил в течение трех дней в конноспортивном комплексе "Красный Гедуко" в Кабардино-Балкарии. Турнир провели на пяти дистанциях: 20, 40, 80, 120 и 160 км. Призовой фонд турнира составил 1,5 млн рублей. Спонсорами выступают конноспортивный комплекс "Отрада" и Терский племенной конный завод № 169.

Валерий Коков - российский политический деятель, первый президент Кабардино-Балкарии, руководил регионом с 1992 по 2005 годы. Умер после продолжительной болезни в 2005 году.