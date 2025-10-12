В Сочи объявили лауреатов X конкурса Юрия Григоровича "Молодой балет мира"

Победителями стали представители Белоруссии, Казахстана, России, Словении, Узбекистана, Южной Кореи и Японии

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Десятый Международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира", проходивший в Сочи с 6 октября, назвал своих лауреатов. Победителями стали представители Белоруссии, Казахстана, России, Словении, Узбекистана, Южной Кореи и Японии, сообщили ТАСС организаторы.

"Нынешний юбилейный конкурс был посвящен памяти его основателя и бессменного художественного руководителя - выдающегося хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, скончавшегося 19 мая 2025 года на 99-м году жизни, - отметили организаторы. - Десятый Международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира" собрал участников из России, Белорусии, Бразилии, Болгарии, Словении, Южной Кореи, Японии, Парагвая, Казахстана, Узбекистана, Турции, Киргизии. Соревнование проводится в двух возрастных категориях: младшей и старшей. Все самоотверженно прошли три сложных тура, включавших академическую балетную классику, народно-характерный танец и современную хореографию. И вот международное жюри из 14 мастеров разных стран назвало победителей".

Лауреаты конкурса

Победителями в младшей группе среди девушек стали представительницы Южной Кореи Ан Сын А (1-я премия), Чон Юнсо и Ю Сиань, разделившие третью премию, а россиянка Виктория Соколова удостоена второй премии. У юношей награды распределились следующим образом: представитель Словении Вогрин Вид получил первую премию, россияне Илья Милованов и Андрей Грачев поделили вторую премию, а белорус Андрей Каверзников-Родригес и россиянин Сергей Кринецкий стали обладателями третьей премии.

В старшей группе у девушек победительницами вышли исключительно россиянки - Ксения Белоусова (1-я премия), Елизавета Борулева (2-я премия), Софья Дмитриева (3-я премия). У мужчин первую премию также получил россиянин Денис Мазанов, второй премии удостоен Акыл Жуас из Казахстана, а третьей премии - Абдугаппор Кучкаров из Узбекистана.

В разделе "Дуэты" лауреатами стали россияне Елена Раськина (2-я премия), Валерия Волкова, Дарья Вильчик, Салават Булатов (3-я премия), а также японец Нада Итару, удостоенный первой премии.

Значение конкурса Юрия Григоровича определила в беседе с ТАСС член международного жюри народная артистка СССР Маргарита Дроздова. "Память о великом мастере должна быть активной, - сказала она. - То есть должны быть живы творческие принципы, которые заложил Юрий Николаевич Григорович в танцевальное соревнование. Программа конкурса всесторонне развивает соискателя, подвигает его к актерской самоотдаче, пониманию главных целей творчества".

По словам Дроздовой, "конкурс позволил молодым людям, находящимся на пороге профессии, проверить свои силы и доказать свои возможности взыскательным профессионалам". "И мы всегда с надеждой смотрим на них, заглядываем в их будущее", - заключила собеседница агентства.

Учредителями конкурса выступили Министерство культуры РФ, Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт", Международная федерация балетных конкурсов.