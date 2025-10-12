В горах Кабардино-Балкарии ожидается мокрый снег и сход селей

МЧС призвало проявлять максимальное внимание и осторожность

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 12 октября. /ТАСС/. Сильные осадки, мокрый снег и возможные сходы селевых потоков в ближайшие сутки прогнозируют метеорологи в горах Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в региональном управлении МЧС.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 13 октября в горных районах КБР местами ожидаются сильный дождь, ливень, в горных районах с мокрым снегом, в сочетании с грозой, сильным ветром 25 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В горах возможен сход селей, а в низинных участках - подтопление территорий. МЧС призвало проявлять максимальное внимание и осторожность при таких погодных условиях.