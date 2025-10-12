В очереди для проезда по Крымскому мосту находятся около 1 тыс. машин

Время ожидания составляет порядка двух часов

Редакция сайта ТАСС

© Роман Соколов/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Почти 1 тыс. автомобилей стоит в очереди для проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани. Время ожидания составляет порядка двух часов, сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

Мост был перекрыт с 17:22 до 19:35 мск.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 502 транспортных средства. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 495 транспортных средств", - говорится в сообщении по данным на 20:00 мск.

Время ожидания с обеих сторон составляет около двух часов, уточняется в сообщении.