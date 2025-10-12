В Тбилиси прошло антиправительственное шествие

Полиция не препятствовала движению протестующих по проезжей части

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 12 октября. /ТАСС/. Несколько сотен человек приняли в Тбилиси участие в антиправительственном шествии по центру столицы. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Участники акции протеста собрались вечером у парка Вере в центре Тбилиси и прошли к зданию парламента, расположенному примерно в полутора километрах. Полиция не препятствовала движению протестующих по проезжей части. Среди требований демонстрантов, в частности, освободить задержанных во время акций протеста в 2025 и 2024 годах.

Дойдя до парламента, часть протестующих осталась, продолжив акцию. Движение на проспекте Руставели перед парламентом перекрыто.

В Тбилиси 4 октября, в день проведения муниципальных выборов, прошел митинг оппозиции. Организаторы, грозившие в тот день свержением власти, призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ, применивший водометы и слезоточивый газ. Полиция задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Также задержаны около 40 участников штурма дворца президента.

После событий 4 октября в Тбилиси у здания парламента продолжились немногочисленные акции, как и в дни, предшествовавшие масштабному митингу.