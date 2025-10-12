Студенты из Воронежа выиграли в номинации "Лучший спектакль" в конкурсе "Точка А"

Церемония награждения победителей прошла на сцене Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова

Редакция сайта ТАСС

© София Кудряшова/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Воронежский государственный институт искусств стал победителем в номинации "Лучший спектакль" в международном студенческом фестивале-конкурсе спектаклей "Точка А", передает корреспондент ТАСС. Церемония награждения победителей прошла на сцене Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК).

Член жюри фестиваля, театровед и писательница Марина Райкина отметила, что отбор победителей дался непросто из-за высокого уровня участников. "Спектакли, которые мы видели, были очень разные, и жюри было непросто определить лучших. Но сегодня мы наградили тех, кому в этот раз повезло, и звезды сошлись именно для них. Главную награду фестиваля - "Лучший спектакль" - и денежный приз в размере 300 тысяч рублей получил Воронежский государственный институт искусств и их спектакль "Отрочество", - сказала со сцены Райкина.

В номинации "Лучший спектакль офф-программы" победил Северо-Западный институт управления РАНХиГС с постановкой "Жизнь…жизнь". Приз за "Лучшую мужскую роль" получил Клим Кузнецов из Театрального института имени Бориса Щукина в постановке "Сестра, подруга и жена". Победительницей в категории "Лучшая женская роль" стала Таттыбубу Андабекова из Театрального училища при Кыргызском национальном академическом драматическом театре им. Т. Абдумомунова за роль в спектакле "Лицом к лицу".

В номинации "Лучший ансамбль" жюри отметило постановку "Молодая гвардия. Портал" Белорусской государственной академии искусств. Отдельный специальный приз жюри "За верность традиции театральной школы" был присужден Пермскому государственному институту культуры за спектакль "Мачеха Саманишвили".

Фестиваль "Точка А" проходил с 6 по 12 октября. Он реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.