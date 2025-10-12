Очередь машин перед Крымским мостом сократилась до 495

Время ожидания составляет порядка одного часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. В очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани стоят 495 автомобилей после двухчасового перекрытия движения, сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту. Время ожидания составляет порядка одного часа.

Мост был перекрыт с 17:22 до 19:35 мск, после чего с обоих сторон перед мостом образовалась очередь в почти 1 тыс. машин.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 245 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 250 транспортных средств", - говорится в сообщении по данным на 22:00 мск.

Время ожидания с обоих сторон составляет около часа, уточняется в Telegram-канале.