Юбилейный фестиваль "Наука 0+" в Москве объединил 19 млн участников

Программа мероприятия охватила более 100 столичных площадок

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. XX международный фестиваль "Наука 0+", прошедший в Москве 10-12 октября в смешанном формате, собрал 19 млн участников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

Программа фестиваля охватила более 100 столичных площадок, на которых прошли экскурсии, квизы, квесты и научно-популярные выставки, а также лекции ученых, которые транслировались на сайте "Наука 0+" и в сообществах фестиваля и его партнеров в социальных сетях.

"19 миллионов человек в смешанном формате погрузились в "Квантовую вселенную" на XX фестивале "Наука 0+" в Москве. <…> Гости приняли участие в тысячах мероприятий. Только в Московском университете было организовано более 300 активностей. Центральными площадками выступили МГУ имени М. В. Ломоносова, РАН, Национальный центр "Россия", Парк "Зарядье" и Московский дворец пионеров", - сообщили в дирекции фестиваля.

Приветствие участникам юбилейного фестиваля, посвященного в этот раз квантовым технологиям, адресовал президент РФ Владимир Путин. В обращении, которое на церемонии открытия в пятницу зачитал автор идеи фестиваля, ректор МГУ Виктор Садовничий, глава государства отметил, что проект является одним из наиболее востребованных и ярких в сфере популяризации науки. Организаторы и гости "Наука 0+" также получили приветственные адреса от вице-премьера Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, министра просвещения Сергея Кравцова и главы РАН Геннадия Красникова, а также представителей науки и образования ряда стран.

"Когда-то придуманный в Московском университете, за 20 лет наш фестиваль приобрел свои, непохожие на других черты. Он стал неотъемлемой частью не только университетской, но и научной и общественной жизни страны. В юбилейный год фестивальная программа особенно интересна. <…> Просветительские проекты и события познакомили миллионы москвичей и гостей столицы с достижениями российских ученых. Всего прошло более 2,5 тысячи мероприятий на более чем 100 площадках города. Благодарю всех за интерес к труду ученых, за любовь к науке. Пусть эти незабываемые впечатления от прикосновения к миру открытий и инноваций сделают ближе вселенную знаний и технологий, еще раз покажут их роль в современном мире", - отметил Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба проекта.

Глава МГУ также уточнил, что фестиваль "Наука 0+" завершился в столице, но в ближайшие недели продолжится в регионах России и странах ближнего и дальнего зарубежья.

Самые яркие события выходных

Три фестивальных дня включали события множества непохожих друг на друга форматов: в пятницу в школах Москвы прошла просветительская акция "Ученые - в школы", в рамках которой более 400 исследователей рассказали детям о разных аспектах квантовой теории и ее проявлениях в различных областях науки. В этот же день гостям церемонии открытия фестиваля в Фундаментальной библиотеке МГУ показали иммерсивный спектакль "Твоя квантовая вселенная", в котором живая музыка сочеталась с визуальными проекциями и акробатическими номерами. Яркой частью постановки стал "балет кота Шредингера" - одного из главных символов "Наука 0+".

В юбилейный год организаторы фестиваля также представили интерактивный ящик с цифровым котом Шредингера, созданный специалистами МГУ по мотивам знаменитого мысленного эксперимента. Открыть его и понаблюдать за активным животным могли посетители выставки "От кремня до кубита", посвященной пути человечества от примитивных орудий труда и наскальных изображений до квантовых вычислений и фотонной медицины.

"В организации выставки приняли участие структурные подразделения МГУ, Российский научный фонд, "Фармэко", "Росатом", Московская ветеринарная академия им. Скрябина, РНИМУ им. Пирогова, ОИЯИ, НИТУ МИСиС, Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне и многие другие научно-образовательные организации и технологические компании. Свои передовые разработки представили Центр квантовых технологий МГУ и Междисциплинарные научно-образовательные школы Московского университета", - отметили в дирекции фестиваля.

В Национальном центре "Россия" интересующиеся наукой москвичи и гости города смогли посетить иммерсивную выставку "Твоя квантовая Вселенная", лекции и кинопоказы. На площадке фестиваля также прошли Форум учителей и финал международного конкурса "Ученые будущего" с участием более 150 школьников со всего мира.

В рамках лектория "Наука 0+" состоялись выступления ведущих российских и зарубежных ученых, среди которых - лауреат нобелевской премии Рае Квон Чунг и профессор Афинского университета Ксенофонт Муссасас, сотрудник Пекинской академии квантовой информатики Чжоу Лай и многие другие. Церемония закрытия "Наука 0+" прошла в формате научного шоу.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. В 2025 году он пройдет в десяти странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным.

В столице организаторами "Наука 0+" выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и Фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - "Сибур".

