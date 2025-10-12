В ЛДПР предложили освободить от НДФЛ стипендии студентов-целевиков

По словам лидера фракции Леонида Слуцкого, такая материальная помощь позволяет учащимся сосредоточиться на учебе и не задумываться о подработке

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала пакет законопроектов, предусматривающий освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) стипендий, выплачиваемых обучающимся в рамках договоров о целевом обучении. Документы, направленные на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Предлагается внести изменения в закон "Об образовании в РФ", закрепив стипендии, назначаемые обучающимся в качестве меры поддержки, предоставляемой заказчиками по договорам о целевом обучении, как отдельную категорию в системе стипендиального обеспечения РФ.

Одновременно предлагается внести поправки в Налоговый кодекс, освободив такие стипендии от налогообложения по налогу на доходы физических лиц.

Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, сегодня предприятия реального сектора экономики испытывают острый кадровый голод. По его словам, многие работодатели уже включились в систему подготовки специалистов, начиная работу с потенциальными сотрудниками на этапе университетского обучения, в том числе выплачивая им целевые стипендии. "Это благое дело, и его надо всячески поощрять. Такая материальная помощь целевикам позволяет им сосредоточится на учебе и не задумываться о подработке", - сказал он.

"Однако сейчас целевые стипендии, в отличие от всех остальных, облагаются налогом на доходы физических лиц. Это несправедливо и контрпродуктивно. Поэтому ЛДПР предлагает уравнять в статусе целевые стипендии со всеми существующими, а также освободить их от налогообложения НДФЛ. Если государство взяло курс на инновационное обновление страны, надо помогать во всем тем, кто готовится этот процесс осуществлять", - добавил парламентарий.