Умер итальянский дизайнер обуви Чезаре Пачотти

Ему было 67 лет

Чезаре Пачотти © AP Photo/ Luca Bruno

РИМ, 13 октября. /ТАСС/. Итальянский дизайнер обуви Чезаре Пачотти умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщила в воскресенье газета Il Messaggero, напомнив, что он был владельцем одноименной марки обуви, узнаваемой благодаря логотипу в виде стилизованного кинжала.

Обувь Пачотти завоевала звезд Голливуда. Сам дизайнер считается одним из представителей аутентичного "Сделано в Италии". Как пишет Corriere della Sera, производством обуви занимались его родители Джузеппе и Чечилия в области Марке, известной мастерами обработки кожи и обувной традицией. Компания была основана в 1948 году, но именно дети - Чезаре и его сестра Паола - вывели ее на международный рынок, приняв бразды правления в 1980 году. Помимо люксовой мужской и женской обуви и сумок, под брендом Cesare Paciotti производятся украшения и часы, напоминает издание Il Messaggero.