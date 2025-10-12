Минпросвещения предложило повышать квалификацию учителей по семьеведению

Может потребоваться более профильная и детальная подготовка педагогических университетов, сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Педагогам-предметникам нужно будет пройти курсы повышения квалификации, чтобы преподавать внеурочный курс "Моя семья" в школе. Их необходимо создавать в педагогических вузах страны, сообщил ТАСС первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Курс, <…> конечно, потребует подготовки соответствующих педагогических кадров. Конечно, это повышение квалификации, прежде всего, поскольку курс на данном этапе внеурочный, но в дальнейшем возможны и другие варианты", - сказал он.

Он также отметил, что любой предмет развивается, поэтому на определенном этапе возможно потребуется более профильная и детальная подготовка педагогических университетов. По его словам, это зависит в первую очередь от внедрения самого курса в школы.

"Вы сейчас видели коллег, [которые ведут семьеведение]. Кто-то из них преподает физику, кто-то - математику, кто-то - русский язык. Вместе с тем во внеурочной работе они занимаются этим важным и нужным делом - апробацией курса "Моя семья", - отметил замминистра.

О курсе

Программа внеурочного курса "Моя семья" включает 36 академических часов внеурочной деятельности. С 2024/2025 учебного года курс проходит апробацию в 42 регионах, для его реализации подготовлено порядка 1,5 тыс. специалистов.

Курс направлен на формирование у обучающихся ценностного отношения к семье и осознанному родительству, воспитание уважения к традиционным ценностям, формирование четких ценностных установок на семейность и многодетность, чтобы обучающиеся связывали свое будущее именно с семейным образом жизни. На занятиях ученики обсудят, как выстраивать конструктивный диалог с родителями и старшими членами семьи. Руководителем рабочей группы по введению и реализации курса внеурочной деятельности является заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.