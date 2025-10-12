Миронов предложил увеличить единое пособие на детей

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" заявил, что размер этого пособия должен быть не ниже уровня прожиточного минимума

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Размер единого пособия на детей необходимо сделать не ниже уровня прожиточного минимума, а для некоторых категорий - в полтора или два раза выше этого показателя. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Сейчас оно [единое пособие] может составлять от 50 до 100% прожиточного минимума. Мы считаем, что базовое пособие должно все-таки быть не меньше одного прожиточного минимума, на детей до трех лет - 150%, для одиноких родителей - 200% прожиточного минимума", - сказал депутат.

Сам размер прожиточного минимума, по мнению парламентария, "надо привязать к реальной потребительской корзине". "По нашим оценкам, на сегодня справедливый размер прожиточного минимума - не менее 43-45 тыс. рублей", - сказал Миронов.

Единое пособие - социальная выплата для беременных, вставших на учет до 12-й недели, и семей с детьми до 17 лет. Оно распространяется на семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие также составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.