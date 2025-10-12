CNN: больше половины уволенных сотрудников Минздрава США были восстановлены

Еще около 600 сотрудников остаются уволенными, сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Сотни уволенных на фоне шатдауна госслужащих Центра по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения США были восстановлены в должностях. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление профсоюза.

"Сотрудники, получившие неверные уведомления, не были уволены из агентства, и все они были уведомлены о том, что они не подлежат сокращению численности персонала", - приводит CNN слова директора по коммуникациям Минздрава и социальных служб США Эндрю Никсона.

По данным профсоюза, представляющего федеральных служащих, в субботу около 700 человек были восстановлены на работе. Еще около 600 сотрудников остаются уволенными, уточняет телеканал.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что планирует сократить "большое количество" федеральных служащих в ответ на приостановку работы правительства.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.