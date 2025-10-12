Депутат Бурматов: популярность змей в Год Змеи привела к росту числа инцидентов

Первый зампред комитета Госдумы по экологии рассказал, что "недели не обходится без новостей, что кто-то кого-то напугал" или напал

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Популярность змей в качестве подарков на 2025 год обернулась ростом числа инцидентов с этими животными, включая нападений на людей. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Зеленая деревянная змея - символ 2025 года по восточному календарю.

"У нас спрос на змей в декабре прошлого года подскочил примерно в 10 раз. Мы общались с теми, кто их продает - они сказали, что это просто бум, люди берут змей на подарки. И потом, где-то начиная с весны, и количество инцидентов со змеями увеличилось многократно", - сказал депутат. Он отметил, что "недели не обходится без новостей, что кто-то куда-то заполз, кого-то напугал" или напал.

"Это все последствия абсолютно бездумных действий, когда люди дарили змеек, чтобы сделать оригинальный подарок", - сказал Бурматов. По его словам, для содержания змеи нужно иметь специальные знания, а лучше - специальное образование, и достаточно серьезно вложиться в создание подходящих условий. "Это не хомячок, не декоративная мышка. Это очень привередливый питомец. Мало кто готов квалифицированно их содержать, квалифицированно за ними ухаживать, элементарно их нормально кормить даже. Поэтому инцидентов стало очень много", - заключил депутат.