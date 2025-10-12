В Чечне оздоровительные смены для детей с Чукотки станут ежегодными

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Дети с Чукотки смогут ежегодно отдыхать в оздоровительных лагерях в Чечне. Такие договоренности были достигнуты в рамках рабочей поездки губернатора округа Владислава Кузнецова в республику, сообщается в официальном телеграм-канале главы региона.

"Для ребят из нашего округа будут ежегодно проходить летние смены в оздоровительных лагерях Чеченской Республики. Этим летом наши дети уже провели две недели в лагере на базе Российского университета спецназа - получили новые знания и навыки, укрепили физическую форму", - написал Кузнецов, добавив, что регионы также будут сотрудничать в сферах строительства и сельского хозяйства.