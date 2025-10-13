Мошенники стали под видом ФНС заставлять россиян снимать самозапрет на кредит

Чтобы сберечь деньги, злоумышленник убеждает жертву временно снять кредитное ограничение

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Телефонные мошенники разработали несколько схем, чтобы заставить россиян снять самозапрет на кредиты. Это следует из материалов МВД России, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Так, аферисты звонят от имени налоговой службы и сообщают потенциальной жертве о наличии задолженности или ошибке в кредитной истории. Для ее устранения они предлагают снять самозапрет на кредит. Еще один мошеннический сценарий, связанный со снятием самозапрета на кредиты, ведется от имени сотрудника банка. Псевдоработник банка говорит человеку об обнаружении подозрительных операций по счету. Чтобы сберечь деньги, он убеждает жертву временно снять самозапрет.

Третья схема обмана связана со звонком якобы сотрудника госструктуры. Мошенник сообщает человеку о возможности получения льгот или выплат, для оформления которых якобы необходимо снять самозапрет.

В МВД призвали в случае поступления подобных звонков или сообщений класть трубку и незамедлительно звонить в полицию.

С 1 марта 2025 года россияне могут устанавливать через многофункциональные центры (МФЦ) или портал "Госуслуги" самозапрет на выдачу им кредитов. Мера была принята для борьбы с мошенничеством.