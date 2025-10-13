Российская вакцина от ротавируса может получить регистрацию в 2026 году

Вакцина для возрастной категории детей от 8 до 32 недель находится на 2-3 фазе клинических испытаний

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Разработанная учеными Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вакцина против ротавирусной инфекции Гам-VLP-рота может получить регистрационное удостоверение в 2026 году, ученые планируют завершить исследования и подать документы в Минздрав в конце 2025 года. Об этом сообщила ТАСС руководитель отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики центра доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Татьяна Гребенникова.

"К концу года хотим закончить клинические исследования и подать документы на регистрационное удостоверение в Минздрав", - сказала Гребенникова.

По ее словам, сейчас вакцина для возрастной категории детей от 8 до 32 недель находится на 2-3 фазе клинических испытаний. При этом исследования для детей более старшего возраста уже завершены.