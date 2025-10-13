На Камчатке начали ремонт пострадавшей от землетрясения детской поликлиники

Завершить работы по восстановлению здания планируют до конца 2026 года, сообщил министр здравоохранения региона Олег Мельников

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 октября. /ТАСС/. Ремонт пострадавшей от мощного землетрясения 30 июля детской поликлиники №1 в Петропавловске-Камчатском начался на Камчатке, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Олег Мельников.

"1 октября был заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений, в настоящий момент производится завоз материалов. Работы выполняются в вечернее время и выходные дни для комфорта пациентов и персонала", - сказал министр.

Он добавил, что поврежденные землетрясением лестничные переходы детской поликлиники снесут, а вместо них будут строиться современные, более удобные. Завершить работы по восстановлению здания планируется до конца 2026 года.

После землетрясения 30 июля в стенах здания поликлиники появились глубокие трещины, лестничные переходы были закрыты из-за повреждений, серьезно пострадал фасад. В настоящий момент передвижение по медучреждению частично ограничено в целях безопасности персонала и пациентов, переходы между отделениями осуществляются по улице.

Городская детская поликлиника №1 в Петропавловске-Камчатском является крупнейшим медучреждением региона - она рассчитана на 600 посещений в смену.