Депутат Гаврилов рассказал, как пенсионеру выбрать банк для хранения сбережений

Председатель комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России рекомендовал проверить наличие у банка лицензии ЦБ и входит ли он в систему страхования вкладов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) рассказал ТАСС, на что обращать внимание пенсионеру, который хочет выбрать банк для наиболее выгодного хранения своих сбережений.

"Для пенсионера это вопрос не только доходности, но и безопасности. Первое, что необходимо проверить, - есть ли у банка лицензия ЦБ и входит ли он в систему страхования вкладов. Это гарантия того, что даже если банк обанкротится, государство вернет до 1,4 млн рублей, а по специальным долгосрочным вкладам с 2025 года - до 2,8 млн рублей. Проверить наличие лицензии можно на сайте ЦБ, а участие в системе страхования - на портале Агентства по страхованию вкладов", - пояснил Гаврилов. Следует внимательно читать условия договора, чтобы понять, можно ли снять часть средств досрочно, как пересчитываются проценты при расторжении и есть ли ограничения по операциям. "Некоторые вклады называются безотзывными - там деньги до истечения срока забрать нельзя. Такие продукты встречаются редко, но именно они сейчас попадают под увеличенные страховые лимиты. Пенсионеру стоит решить, что для него важнее: возможность доступа к деньгам в любой момент или повышенная ставка при полной фиксации срока", - указал депутат.

Важно обратить внимание на тип продукта: под видом вклада банку может быть выгодно предложить инвестиционное или страховое решение, где доходность не гарантируется и риски несет сам клиент, предупредил парламентарий. "Если договор не предусматривает возврат всей суммы вне зависимости от рыночной ситуации - это уже не вклад. Для сохранности накоплений подойдут классические депозиты или накопительные счета, где условия четко прописаны, а проценты начисляются по заранее установленной схеме", - подчеркнул Гаврилов.

Забирать деньги со вклада можно в любой момент, если это не безотзывный продукт. "В большинстве случаев проценты в таком случае пересчитают по ставке "до востребования", которая обычно минимальна. При закрытии вклада банк не вправе навязывать допуслуги или удерживать комиссию за выдачу. Если же у банка отозвали лицензию, выплаты производит АСВ - обычно в течение двух недель после наступления страхового случая", - отметил депутат.

Пенсионерам, которые предпочитают хранить сбережения в валюте, стоит помнить об ограничениях: на выдачу наличных долларов и евро действует лимит, и все, что превышает эту сумму, можно получить в рублях по текущему курсу, напомнил Гаврилов.

Главное - не доверять крупные суммы организациям, которые обещают доход выше среднего по рынку, но не входят в реестр ЦБ: лучше выбрать банк с историей, желательно с госучастием, с понятным договором и возможностью контролировать вклад через личный кабинет, добавил Гаврилов.