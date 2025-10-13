Крючков предупредил о распространении фейков в соцсетях на фоне атаки БПЛА

Cоветник главы Крыма призвал жителей пользоваться только официальными сообщениями

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Киевский режим массово распространяет фейки в социальных сетях одновременно с атакой БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Пользуемся только официальными сообщениями. Враг параллельно с атакой БПЛА начал массовые вбросы ложных сообщений в соцсетях", - написал он.

Крючков также призвал жителей и гостей Крыма не публиковать фото и видео работы средств ПВО.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки ВСУ.