Проезд одной остановки в наземном транспорте предложили сделать бесплатным

Зачастую в переполненном автобусе трудно сразу добраться до валидаторов, отметил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Право бесплатного проезда одной остановки в общественном наземном транспорте надо вернуть, так как зачастую пассажиры не успевают купить билет при входе в автобус, троллейбус или трамвай, как того требуют современные правила. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

"Считаю, что надо вернуть право проехать одну остановку без оплаты проезда. Надо относиться с презумпцией добросовестности пассажира, особенно пожилых людей, семей с детьми. Надо вернуть эту норму в законодательство, чтобы можно было оплатить проезд ко второй остановке, а не на входе", - сказал Гриб.

Он отметил, что зачастую в переполненном автобусе трудно сразу добраться до валидаторов или к водителю для оплаты проезда, особенно, если пассажир едет с детьми или с полными сумками. При этом водители зачастую быстро отъезжают от остановки, соблюдая график движения.

"Люди, войдя в салон автобуса или трамвая, в первую очередь, должны разместиться, усадить детей, попытаться устоять во время движения, потому что водитель не ждет и едет по графику, а не бросаться лихорадочно, рискуя здоровьем, оплачивать проезд со страхом попасть на штраф", - сказал Гриб.

По его словам, лучше пусть некоторые проедут "зайцами", чем штрафовать людей, которые просто не успели это сделать из соображений безопасности. Он отметил, что надо без ущерба для здоровья, спокойно, не получив травму, оплатить проезд.