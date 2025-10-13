Дудаев оценил отмену голосования по выбору символов купюры в 500 рублей

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации поздравил всех с победой

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 13 октября. /ТАСС/. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев одобрительно высказался об отмене голосования по выбору символов для новой банкноты 500 рублей. Сообщение появилось в Telegram-канале министра.

Накануне Банк России проинформировал, что голосование отменено из-за попыток увеличения количества голосов за некоторые объекты техническими средствами. Новые даты голосования будут объявлены позже.

"Я поздравляю всех нас с победой!", - написал Дудаев.

Онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 октября. По состоянию на 8 октября, как сообщал ЦБ, в голосовании приняло участие более 1,1 млн человек. Среди объектов Пятигорска для лицевой стороны купюры лидировали Академическая (Елизаветинская) галерея, скульптура орла, терзающего змею, гора Бештау и Лермонтовская галерея. Среди символов регионов Северо-Кавказского округа для оборотной стороны большинство голосов набирали гора Эльбрус, Грозный-Сити, Дербентская крепость.